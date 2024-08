Petizione per l’introduzione di radar anti rumore

(Keystone-ATS) La Lega svizzera contro il rumore ha presentato oggi una petizione all’Assemblea federale per chiedere l’introduzione di radar anti rumore anche in Svizzera. Circa 20’000 persone hanno firmato il testo.

Il rumore è un pericolo per la salute che interessa tutte le regioni, sia le città che le campagne o le zone montane. I conducenti di auto o moto rumorose possono già essere multati. Ma la polizia non può ancora utilizzare radar anti rumore.

Tuttavia, questi apparecchi sono già in uso in altri Paesi e l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) ha realizzato un progetto pilota incoraggiante a Ginevra nel 2023, sottolinea la Lega contro il rumore in una nota odierna. La petizione chiede quindi l’introduzione di basi legali per l’uso di questi radar.

Secondo la consigliera nazionale Gabriela Suter (PS/AG), “questi apparecchi potrebbero facilitare il lavoro della polizia e incoraggiare gli automobilisti a rispettare meglio le leggi in vigore”.