Alain Berset nuovo segretario generale del Consiglio d’Europa

L'ex consigliere federale Alain Berset partiva con i favori del pronostico. Keystone / Anthony Anex

L'ex consigliere federale Alain Berset è stato eletto nuovo segretario generale del Consiglio d'Europa dall'Assemblea parlamentare. Ha ricevuto il maggior numero di voti nel secondo turno di votazioni svoltosi martedì sera a Strasburgo.

Il politico socialista friburghese 52enne, che partiva come favorito, ha avuto la meglio sull’ex ministro della Cultura estone Indrek Saar e sul belga Didier Reynders, che ha ricoperto diversi incarichi ministeriali ed è attualmente Commissario europeo.

Berset ha ricevuto 114 voti, contro gli 85 di Saar e i 46 di Reynders (1 scheda non valida), come annunciato dal presidente dell’Assemblea parlamentare Theodoros Rousopoulos. Il candidato svizzero era già giunto in testa al primo turno.

Dal 2019 questa posizione è ricoperta dalla croata Marija Pejčinović Buri. Il passaggio di consegne è previsto per il 18 settembre e Alain Berset sarà il primo svizzero a ricoprire questa carica.

Ucraina priorità del nuovo segretario generale

L’Ucraina sarà la priorità di Alain Berset come segretario senerale del Consiglio d’Europa. L’ex consigliere federale ha annunciato questa martedì sera, appena eletto, l’intenzione di creare rapidamente una task force sul conflitto all’interno dell’istituzione di cui fa ora parte.

Nella sua prima dichiarazione dopo l’elezione, il friburghese ha dichiarato di voler istituire un’unità operativa composta da membri dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa, del Comitato dei ministri e del segretariato generale del Consiglio.

A suo avviso, “la parte più difficile arriva adesso”. Ha chiesto “impegni al più alto livello da parte di tutti gli Stati membri” a sostegno dell’Ucraina e ha sottolineato l’importanza che questo arrivi anche Paesi di altri continenti.

Tra le altre questioni che intende affrontare, il deputato friburghese ha menzionato l’erosione della democrazia e la lotta alla disinformazione.

Chi è Alain Berset? Alain Berset, 52 anni, è stato a capo del Dipartimento federale dell’interno dal 2012 al 2023 ed è stato in gran parte responsabile della risposta della Svizzera alla pandemia di coronavirus. Il socialista friburghese è stato presidente della Confederazione nel 2018 e nel 2023. Prima di entrare in Governo, era stato membro del Consiglio degli Stati del Canton Friburgo per otto anni. Alain Berset è sposato con Muriel Zeender Berset ed è padre di tre figli. È laureato in scienze politiche e ha conseguito un dottorato in scienze economiche a Neuchâtel con una tesi sul ruolo della migrazione internazionale sulle condizioni di lavoro locali.

Che cos’è il Consiglio d’Europa?

Il Consiglio d’Europa, che ha sede a Strasburgo è un’organizzazione indipendente dall’Unione europea. È stato fondato il 5 maggio 1949 e riunisce quasi 675 milioni di persone provenienti da 46 Stati membri: dal 1963 tra questi figura anche la Svizzera. Attraverso convenzioni, il Consiglio stabilisce degli standard in vari settori. Uno dei principali risultati conseguiti dall’organizzazione è la stesura della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Qual è il ruolo del segretario generale?

Il segretario generale è responsabile della pianificazione strategica e della conduzione delle attività e del bilancio del Consiglio d’Europa. Dirige e rappresenta l’Organizzazione. Oltre a questo, redige un rapporto annuale sullo stato della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto.

