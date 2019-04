In 50 anni la chirurgia e la medicina dei trapianti, non soltanto di cuore, ha fatto grandi passi avanti, soprattutto per quanto riguarda le terapie antirigetto grazie alla scoperta della Ciclosporina. Oggi in Svizzera sono tre gli ospedali che fanno regolarmente questi trapianti di organi.

In Svizzera, come detto, il primo trapianto di cuore venne eseguito nel 1969 all'allora ospedale cantone di Zurigo, oggi ospedale universitario. Il paziente morì dopo qualche settimana a causa del rigetto dell'organo da parte del corpo del paziente. Un secondo tentativo diede lo stesso risultato. Tanto che spinse l'ospedale a interrompere i trapianti per una quindicina di anni.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

50 anni fa il primo trapianto di cuore in Svizzera 15 aprile 2019 - 09:28 Tra il dicembre del 1967 e il gennaio del 1968 Christiaan Bernard eseguì a Città del Capo i primi trapianti di cuore al mondo. La notizia fece il giro del mondo e il cardiochirurgo sudafricano diventò una celebrità. In Svizzera il primo trapianto di cuore venne eseguito nel 1969. Con i primi trapianti di cuore una “barriera” della medicina chirurgica che sembrava invalicabile era stata superata. Organo fondamentale della vita umana, un cuore malato e non più funzionante di una persona viva poteva essere sostituito da un cuore sano espiantato da una persona appena morta. In Svizzera, come detto, il primo trapianto di cuore venne eseguito nel 1969 all'allora ospedale cantone di Zurigo, oggi ospedale universitario. Il paziente morì dopo qualche settimana a causa del rigetto dell'organo da parte del corpo del paziente. Un secondo tentativo diede lo stesso risultato. Tanto che spinse l'ospedale a interrompere i trapianti per una quindicina di anni. In 50 anni la chirurgia e la medicina dei trapianti, non soltanto di cuore, ha fatto grandi passi avanti, soprattutto per quanto riguarda le terapie antirigetto grazie alla scoperta della Ciclosporina. Oggi in Svizzera sono tre gli ospedali che fanno regolarmente questi trapianti di organi. Futuro anche inquietante Ora, a 50 anni dai primi trapianti, il progresso della tecnica chirurgica prefigura evoluzioni affascinanti ma anche inquietanti. L’idea stessa del trapianto di qualsiasi organo umano – al di là delle importanti questioni etiche che non vanno dimenticate – rappresenta una sfida il cui primo passo venne compiuto 50 anni fa. Nel servizio, le immagini di 50 anni. Ma anche una riflessone sulla donazione di organi e una testimonianza di una persona che ha potuto rinascere grazie a una donazione di cuore.