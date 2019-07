In Fortnite, il giocatore è catapultato su un'isola virtuale assieme ad altri concorrenti. Il vincitore è l'ultimo sopravvissuto. Ognuno può trovare sull'isola delle armi e dei materiali di costruzioni per costruire delle strutture allo scopo di proteggersi dagli attacchi degli avversari.

Alla fine a spuntarla nella categoria 'singolare' è stato un sedicenne della Pennsylvania, Kyle Giersford. Il giovane ha così intascato la bellezza di tre milioni di dollari, quasi quanto il montepremi del prossimo vincitore degli US Open (3,8 milioni). Complessivamente durante l'avvenimento sono stati distribuiti premi per 30 milioni di dollari.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Tre milioni di dollari al campione del mondo di Fortnite 29 luglio 2019 - 13:32 Si chiama Kyle Giersdorf, alias "Bugha", ha 16 anni e domenica a New York si è laureato campione del mondo del videogioco Fortnite. Una vittoria accompagnata da un assegno di tre milioni di dollari. Circa 200 giocatori si sono dati appuntamento questo fine settimana nella mecca del tennis – l'Arthur Ashe Stadium, che accoglie normalmente la finale dell'US Open – per la prima edizione dei mondiali di Fortnite. Alla fine a spuntarla nella categoria 'singolare' è stato un sedicenne della Pennsylvania, Kyle Giersford. Il giovane ha così intascato la bellezza di tre milioni di dollari, quasi quanto il montepremi del prossimo vincitore degli US Open (3,8 milioni). Complessivamente durante l'avvenimento sono stati distribuiti premi per 30 milioni di dollari. Il popolare videogioco, lanciato nel 2017, all'inizio di quest'anno ha superato la soglia dei 250 milioni di giocatori. Epic Games, l'editore di Fortnite, è riuscita ad incassare fino a 300 milioni di dollari al mese. In Fortnite, il giocatore è catapultato su un'isola virtuale assieme ad altri concorrenti. Il vincitore è l'ultimo sopravvissuto. Ognuno può trovare sull'isola delle armi e dei materiali di costruzioni per costruire delle strutture allo scopo di proteggersi dagli attacchi degli avversari.