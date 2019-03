L'organizzazione non governativa chiede l'immediata sospensione delle vendite di armi alle parti in conflitto nello Yemen, dove i bambini continuano a rimanere uccisi e mutilati, e che siano applicate tutte le pressioni diplomatiche a tutte le fazioni coinvolte, perché il conflitto si risolva attraverso consultazioni e nogoziati.

"Siamo scioccati e atterriti", ha detto la direttrice di Save the children international, Helle Thorning-Schmidt. "Bambini innocenti e operatori sanitari hanno perso la vita in quello che sembra essere stato un attacco indiscriminato a un ospedale in un'area densamente popolata. Attacchi come questi sono una violazione delle leggi internazionali".

Nello Yemen, un ospedale sostenuto da Save the children è stato colpito mercoledì da un attacco aereo. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa, che stila un bilancio di sette morti tra i quali quattro bambini, otto feriti e due dispersi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Missile su un ospedale nello Yemen, 7 morti 27 marzo 2019 - 13:10 Nello Yemen, un ospedale sostenuto da Save the children è stato colpito mercoledì da un attacco aereo. Lo riferisce la stessa organizzazione non governativa, che stila un bilancio di sette morti tra i quali quattro bambini, otto feriti e due dispersi. Alle 9.30 ora locale (le 7.30 in Svizzera), secondo quanto riportato dall'ong, un missile ha colpito una stazione di benzina a meno di 50 metri dall'edificio principale dell'ospedale di Kitaf, a 100 chilometri da Saada, nel nord-ovest del Paese. Il nosocomio sostenuto da Save the children, che copre i costi del suo staff, era aperto soltanto da mezz'ora: molti pazienti e parte del personale stavano ancora arrivando. L'attacco è avvenuto nel giorno in cui cade il quarto anniversario dall'inizio dell'escalation del conflitto. "Siamo scioccati e atterriti", ha detto la direttrice di Save the children international, Helle Thorning-Schmidt. "Bambini innocenti e operatori sanitari hanno perso la vita in quello che sembra essere stato un attacco indiscriminato a un ospedale in un'area densamente popolata. Attacchi come questi sono una violazione delle leggi internazionali". L'organizzazione non governativa chiede l'immediata sospensione delle vendite di armi alle parti in conflitto nello Yemen, dove i bambini continuano a rimanere uccisi e mutilati, e che siano applicate tutte le pressioni diplomatiche a tutte le fazioni coinvolte, perché il conflitto si risolva attraverso consultazioni e nogoziati.