"Mosca interferì nelle elezioni USA" 24 luglio 2019 - 21:25 "La nostra indagine ha scoperto che il governo russo interferì nelle nostre elezioni in modo vasto e sistematico": lo ha detto l'ex procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller nella sua testimonianza alla commissione giustizia della Camera. Le interferenze russe nelle elezioni Usa sono "tra le sfide più serie" alla democrazia americana", ha aggiunto Mueller. L'ex procuratore speciale del Russiagate Robert Mueller ha respinto l'affermazione di un "totale esonero" del presidente Donald Trump nelle sue indagini. "Non è quello che il mio rapporto dice", ha affermato. Nella sua testimonianza al Congresso, l'ex procuratore speciale ha detto di aver trovato prove insufficienti della colpevolezza di Donald Trump nella cospirazione con i russi e ha sottolineato che cospirazione e collusione non sono sinonimi. Trump potrebbe essere incriminato dopo che lascia la Casa Bianca, ha però aggiunto Mueller, precisando che il presidente statunitense rifiutò di farsi interrogare dal suo team. L'ex procuratore speciale ha poi detto che non può rispondere alle domande sulle origini delle indagini del Russiagate e sul dossier Steele (redatto da un ex spia britannica, pagato dai Dem e tra i primi atti che portarono agli accertamenti, ndr). Mueller ha detto anche che non commenterà alcuna azione presa dall'attorney general William Barr o dal Congresso. Roberto Mueller è sembrato a tratti confuso e non esattamente a suo agio nel rispondere ai ripetuti attacchi dei repubblicani, che lo accusano di aver abusato di un rapporto che secondo loro trae per fini politici conclusioni che non gli spettano.