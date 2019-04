I repubblicani non stanno però a guardare e, attaccando i democratici, invitano ora ad andare avanti: le indagini sul Russiagate si sono concluse, il rapporto è ormai pubblico ed è il momento di guardare avanti per il bene del Paese.

"La Costituzione non concede l'immunità categorica e permanente del presidente" scrive il procuratore speciale nel suo rapporto, osservando come "nessuno è al di sopra della legge" e anche se il "rapporto non conclude che il presidente non ha commesso alcune reato, non lo esonera nemmeno". Affermazioni che i democratici leggono come una chiamata all'azione.

Il quadro ritratto dal procuratore speciale è, secondo i democratici, ben diverso da quello dipinto dal ministro della Giustizia William Barr. Le azioni di Trump descritte nel rapporto sono "disoneste, non etiche, immorali e non patriottiche" dice senza mezzi termini il presidente della commissione di intelligence della Camera, Adam Schiff. Trump non è stato accusato di collusione da Mueller, ma il nodo da sciogliere è ora un suo possibile ostacolo alla giustizia.

Anche se è ancora troppo presto per saltare a conclusioni, il partito serra le fila e si prepara a lanciare l'attacco a Donald Trump, forte della "roadmap" offerta da Mueller e nella consapevolezza che le elezioni sono fra solo 18 mesi e che potrebbe lasciare decidere agli americani invece di spingere con la messa in stato d'accusa del presidente.

Non c'è pace per Trump. Le reazioni al rapporto di Mueller

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Contro Trump i democratici non si arrendono 19 aprile 2019 - 11:21 I democratici affilano le armi. Il rapporto del procuratore speciale Robert Mueller, che scagiona Trump, secondo i dem apre la strada a un possibile impeachment. Anche se è ancora troppo presto per saltare a conclusioni, il partito serra le fila e si prepara a lanciare l'attacco a Donald Trump, forte della "roadmap" offerta da Mueller e nella consapevolezza che le elezioni sono fra solo 18 mesi e che potrebbe lasciare decidere agli americani invece di spingere con la messa in stato d'accusa del presidente. Il quadro ritratto dal procuratore speciale è, secondo i democratici, ben diverso da quello dipinto dal ministro della Giustizia William Barr. Le azioni di Trump descritte nel rapporto sono "disoneste, non etiche, immorali e non patriottiche" dice senza mezzi termini il presidente della commissione di intelligence della Camera, Adam Schiff. Trump non è stato accusato di collusione da Mueller, ma il nodo da sciogliere è ora un suo possibile ostacolo alla giustizia. "La Costituzione non concede l'immunità categorica e permanente del presidente" scrive il procuratore speciale nel suo rapporto, osservando come "nessuno è al di sopra della legge" e anche se il "rapporto non conclude che il presidente non ha commesso alcune reato, non lo esonera nemmeno". Affermazioni che i democratici leggono come una chiamata all'azione. I repubblicani non stanno però a guardare e, attaccando i democratici, invitano ora ad andare avanti: le indagini sul Russiagate si sono concluse, il rapporto è ormai pubblico ed è il momento di guardare avanti per il bene del Paese. Intervista al personaggio che ha fatto scattare l’inchiesta sul Russiagate