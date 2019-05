Ma assicura che la piazza tristemente celebre per le esecuzioni dell'Isis -dove ora sorge un monumento per ricordare il terrore- sarà il simbolo della rinascita.

La figura che spicca, in questa città martoriata dalle bombe, è la sindaca di Raqqa, Leila Mustafa, 37 anni. È l'unica donna che la telecamera della RSI può scorgere senza velo e per ora è accompagnata da una scorta armata fino ai denti.

Le immagini riportate dal nord della Siria sono eloquenti: il prezzo pagato per scacciare l'autoproclamato Stato islamico, in una guerra che sembra non avere fine, è una città quasi azzerata.

In Siria, mentre nella provincia di Idlib l'offensiva delle forze governative appoggiate dai russi mette a dura prova i ribelli ma soprattutto la popolazione civile, la città di Raqqa è un ammasso di rovine. In quella che l'Isis aveva proclamato sua capitale, però, non ci sono più attacchi da parte dei jihadisti e si vedono segnali di speranza e cambiamento. Reportage della Radiotelevisione svizzera RSI.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Viaggio nella Siria del dopo-Isis 31 maggio 2019 - 21:40 In Siria, mentre nella provincia di Idlib l'offensiva delle forze governative appoggiate dai russi mette a dura prova i ribelli ma soprattutto la popolazione civile, la città di Raqqa è un ammasso di rovine. In quella che l'Isis aveva proclamato sua capitale, però, non ci sono più attacchi da parte dei jihadisti e si vedono segnali di speranza e cambiamento. Reportage della Radiotelevisione svizzera RSI. Le immagini riportate dal nord della Siria sono eloquenti: il prezzo pagato per scacciare l'autoproclamato Stato islamico, in una guerra che sembra non avere fine, è una città quasi azzerata. Il mercato in centro, alla vigilia di un giorno di festa, è però pieno nonostante il rischio di attentati: dopo anni di terrore, si è fatto strada il fatalismo. I reporter della RSI fanno visita ad Abood, 19enne padre di due figlie reso disabile da miliziani dell'Isis, e alla comunità cristiana, quasi annientata dal fanatismo jihadista, secondo quanto riferisce un farmacista di origine armena. La figura che spicca, in questa città martoriata dalle bombe, è la sindaca di Raqqa, Leila Mustafa, 37 anni. È l'unica donna che la telecamera della RSI può scorgere senza velo e per ora è accompagnata da una scorta armata fino ai denti. Ma assicura che la piazza tristemente celebre per le esecuzioni dell'Isis -dove ora sorge un monumento per ricordare il terrore- sarà il simbolo della rinascita. Qui il diario completo del viaggio in Siria degli inviati Roberto Antonini e Dario Bosio.