USA - Corea del Nord, Trump annulla l'incontro con Kim 24 maggio 2018 - 20:40 L'atteso vertice tra il presidente Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un previsto a Singapore per il 12 di giugno non si terrà. Lo ha comunicato la Casa Bianca. Donald Trump ha scritto al leader nordcoreano Kim Jong-un per annunciargli la cancellazione del vertice. "Sulla base dell'aperta ostilità mostrata nelle ultime dichiarazioni, ritengo sia inappropriato in questo momento tenere l'incontro", afferma Trump, sottolineando che il "summit di Singapore non si terrà". Trump citava in particolare quanto dichiarato da viceministra degli affari esteri di Pyongyang, che ha definito il vicepresidente americano Mike Pence una "stupida marionetta politica" e ha detto che dipende dagli Stati Uniti se "l'incontro si terrà in una stanza o nel quadro di una resa dei conti nucleare". Pence dal canto suo aveva detto che la Corea del Nord rischia di "fare la fine della Libia" se non rinuncerà al suo programma atomico. "Occasione persa" "Il mondo e la Corea del Nord in particolare hanno perso una grande opportunità per una pace duratura. Questa occasione persa è un momento davvero triste per la storia", sottolinea sempre Trump nella missiva, auspicando comunque un giorno di incontrare il leader nordcoreano. "Sento che tra me e lei è stato costruito un bel dialogo e alla fine è il dialogo che conta. E non vedo l'ora un giorno di incontrarla", aggiunge l'inquilino della Casa Bianca, tornando a ringraziare Kim per la recente liberazione dei prigionieri statunitensi.