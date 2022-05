Putin pronto a facilitare l'esportazione di grano ucraino

L'Ue sta valutando la possibilità di lanciare una missione navale per scortare il passaggio delle navi di grano dall'Ucraina attraverso il Mar Nero. Keystone / Darek Delmanowicz

Vladimir Putin è pronta a facilitare soluzioni per l'esportazione senza ostacoli del grano, incluso quello ucraino, dai porti sul Mar Nero. Il presidente russo ha però insistito sulle sanzioni, che devono finire, e sulla fornitura di armi all’Ucraina, che accentuano il rischio di destabilizzazione.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2022 - 21:30

tvsvizzera.it//fra con Keystone-ATS

Mentre nel Donbass infuria la battaglia, la diplomazia corre lungo il filo del telefono. Da Parigi e Berlino parte così l'ennesima offensiva verso il Cremlino, con Emmanuel Macron e Olaf Scholz che invitano Vladimir Putin a intavolare negoziati con Voldymyr Zelensky.

E allo zar strappano una timida apertura: "La Russia è pronta a riprendere il dialogo con l'Ucraina", assicura, dicendosi anche disponibile a facilitare soluzioni sul fronte della crisi del grano. Ma su un punto il presidente russo non transige: "Basta inviare armi all'Ucraina".

Scholz e Macron dal canto loro hanno ribadito al presidente russo non solo la necessità di parlare "nei tempi più rapidi possibile" direttamente con Zelensky, ma anche 2'500 militari ucraini presi prigionieri a Mariupol con la resa dell'acciaieria Azovstal.

Quei soldati per cui alcuni russi e filorussi già invocano una nuova Norimberga. "Qualsiasi soluzione alla guerra deve essere negoziata fra Mosca e Kiev nel rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale dell'Ucraina", hanno insistito i due leader occidentali. Putin a sua volta non ha nascosto tutta la sua irritazione per il massiccio flusso di armamenti diretti all'Ucraina: continuare ad armarla - ha avvertito parlando col presidente francese ed il cancelliere tedesco - "è pericoloso" e moltiplica "i rischi di una ulteriore destabilizzazione, di un ulteriore peggioramento della situazione e di un aggravamento della crisi umanitaria".

Contenuto esterno

Dal canto suo Zelensky, che ha avuto un nuovo colloquio telefonico col premier britannico Boris Johnson, è tornato a bocciare la proposta di Macron di un'alternativa all'ingresso dell'Ucraina nella Ue: "È inaccettabile, non ne abbiamo bisogno". E ha ribadito di non tirarsi affatto indietro di fronte alla possibilità di dialogare in persona con Putin, cosa che del resto chiede da tempo: "Non c'è nessun altro con cui negoziare. È Putin che decide tutto - ha affermato il leader ucraino - perché ha costruito uno Stato in cui nessuno decide nulla. Pertanto non importa che cosa dica il ministro degli esteri. Non importa se manda una delegazione a parlare con noi. Tutta questa gente non è nessuno, purtroppo".

Intanto da Mosca arriva un altro segnale apparentemente distensivo: la Russia continuerà a lavorare con Washington al nuovo Trattato Start teso a limitare o a diminuire gli arsenali di armi di distruzione di massa, come le armi nucleari. Trattato in scadenza nel 2026. Pazienza se poche ore prima Mosca aveva annunciato il nuovo test della sua "arma invincibile e inarrestabile", il missile da crociera ipersonico Zircon.

Intanto la Russia non sente il peso delle sanzioni:

Contenuto esterno





Altri sviluppi Altri sviluppi Possibile svolta politica in Colombia Questo contenuto è stato pubblicato il 28 mag 2022 Per la prima volta nel corso della storia della Repubblica di Colombia, un candidato di sinistra potrebbe vincere le elezioni presidenziali.