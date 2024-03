Papa Francesco e il coraggio della bandiera bianca

Le parole di pace del Pontefice non hanno fatto l'unanimità. KEYSTONE

L'intervista integrale rilasciata dal Pontefice alla Radiotelevisione svizzera RSI che ha fatto discutere e creato più di un malinteso.

2 minuti

tvsvizzera.it/spal con RSI (Cliché)

Papa Bergoglio, appena uscito da qualche malanno stagionale, non si è sottratto alle domande più delicate riguardo alle crisi e i conflitti disseminati in giro per il mondo.

Contenuto esterno

Il Pontefice, che ha ospitato in Vaticano la troupe di Cliché, ha lanciato un forte richiamo alla necessità del negoziato nella guerra in Ucraina, suscitando reazioni in tutto il mondo e costringendo le più alte cariche politiche a livello mondiale a intervenire nel dibattito.

“Credo che sia più forte chi vede la situazione, chi pensa al popolo, chi ha il coraggio della bandiera bianca, di negoziare, e oggi si può negoziare con l’aiuto delle potenze internazionali”, ha detto il Papa in relazione al conflitto nell’Europa dell’Est.

“La parola negoziare è una parola coraggiosa. Quando vedi che sei sconfitto, che le cose non vanno, occorre avere il coraggio di negoziare”, ha osservato, aggiungendo: “Hai vergogna, ma con quante morti finirà? Negoziare in tempo, cercare qualche paese che faccia da mediatore”.

Riguardo invece la crisi in Palestina il Pontefice ha rivelato un particolare: “Tutti i giorni alle sette del pomeriggio chiamo la parrocchia di Gaza. Seicento persone vivono lì e raccontano cosa vedono: è una guerra”.

Un conflitto che, sempre secondo Bergoglio, ha ovviamente due responsabili. “La guerra la fanno due, non uno. I responsabili sono questi due che fanno la guerra”.

In conformità con gli standard di JTI Altri sviluppi: SWI swissinfo.ch certificato dalla Journalism Trust Initiative