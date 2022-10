Musk attratto nuovamente da Twitter

Contenuto esterno

Elon Musk ci ha ripensato. L'imprenditore americano ha infatti scritto a Twitter proponendole di acquistarla a 54.20 dollari ad azione, ossia lo stesso prezzo offerto in aprile per un totale di 44 miliardi di dollari. Twitter ha confermato di aver ricevuto l'offerta e afferma di voler concludere la transazione al prezzo originale dell'offerta.

Ad aprile le parti avevano siglato una intesa, ma in luglio il patron di Tesla aveva fatto dietrofront accusando Twitter di non aver fornito dati veri su spam e bot (gli account falsi), quest'ultimi a suo avviso superiori al 5% indicato dalla piattaforma.

La compagnia aveva reagito facendogli causa in un tribunale del Delaware per costringerlo ad onorare l'impegno, sostenendo che la questione dei bot è un pretesto per uscire da un'operazione che Musk non reputa più vantaggiosa.

