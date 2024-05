Mandato d’arresto contro i leader israeliani e di Hamas

Il procuratore capo della Corte penale internazionale (Cpi) Karim Khan ha chiesto alla Camera preliminare del tribunale dell'Aia di emettere mandati di arresto nei confronti - tra gli altri - del premier israeliano Benjamin Netanyahu e il suo ministro della Difesa Yoav Gallant come anche del leader di Hamas Yahya Sinwar per "crimini di guerra e crimini contro l'umanità" nella Striscia di Gaza dall' 8 ottobre 2023 per i primi due e dal 7 ottobre 2023 per il terzo. Mandati di arresto sono stati richiesti anche nei confronti di altri leader di Hamas, Mohammed Deif, Ismail Haniyeh e Diab Ibrahim Al Masri. Dura reazione del presidente americano Joe Biden: "La richiesta del procuratore della Corte penale internazionale contro i leader israeliani è vergognosa. E vorrei essere chiaro: qualunque cosa questo procuratore possa implicare, non esiste alcuna equivalenza - nessuna - tra Israele e Hamas. Saremo sempre al fianco di Israele contro le minacce alla sua sicurezza".