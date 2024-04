Londra spedisce in Ruanda i profughi giunti illegalmente

Lo sforzo del primo ministro britannico Rishi Sunak di trasferire in Ruanda i richiedenti asilo giunto illegalmente nel Regno ha avuto il via libera parlamentare. Il Consiglio d'Europa ha subito chiesto a Londra di abbandonare il piano. Anche le Nazioni Unite hanno invitato la Gran Bretagna a riconsiderare i piani di espulsione dei richiedenti asilo in Ruanda. Da parte sua lo Stato africano si è detto soddisfatto: il governo di Kigali non vede l'ora di "dare il benvenuto a coloro che sono stati trasferiti in Ruanda".