La Russia intensifica gli sforzi in Donbass

Soldato russo nella regione ucraina di Kherson (sud), interamente occupata dalle forze russe. Copyright 2022 The Associated Press. All Rights Reserved.

Il presidente ucraino Zelensky ha promesso che il Donbass sarà "di nuovo Ucraina", in un momento in cui le forze russe stanno guadagnando terreno nella regione. Intanto Mosca conferma la conquista della città ucraina di Lyman.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 maggio 2022 - 14:30

tvsvizzera.it/fra

Le forze ucraine potrebbero essere costrette a ritirarsi da Severodonetsk, la maggiore città ancora nelle loro mani nella regione di Luhansk. Lo ha detto il governatore Serhi Gaidai su Telegram, mentre nel 94mo giorno di guerra prosegue la lenta ma costante avanzata delle truppe russe sul fronte orientale del conflitto.

Secondo Gaidai, i soldati di Mosca sono entrati nelle zone edificate della località (106'000 abitanti prima del conflitto), dopo aver tentato per giorni di completare l'accerchiamento di chi la difende. Il 90% degli edifici è stato danneggiato nell'assedio. Secondo Gaidai, non basterà qualche giorno per terminare la conquista e gli ucraini hanno ancora sufficienti forze per difendere la città e la "gemella" Lyssychansk, sull'altra sponda del fiume. Tuttavia, potrebbero optare per il ritiro allo scopo di evitare di ritrovarsi circondati e di essere catturati.

I separatisti pro-russi hanno annunciato già venerdì la completa occupazione di Lyman, snodo stradale e ferroviario fra la stessa Severodonetsk (che si trova più a est) e Sloviansk e Kramatorsk (più a sud). La notizia è stata confermata dal Cremlino per bocca del portavoce del Ministero della difesa Igor Konashenkov. Da parte ucraina si ammette che gran parte della località è sotto controllo russo.

È quanto riconosce anche l'intelligence britannica nel suo quotidiano aggiornamento della situazione sul terreno, evidenziandone l'importanza strategica anche come accesso ai ponti sul Siverskyy Donets. Il suo attraversamento, ritiene Londra, sarà la probabile priorità russa nei prossimi giorni. Successivamente l'avanzata potrebbe proseguire in direzione delle citate Sloviansk e Kramatorsk, distanti rispettivamente 30 e 40 km.

In un messaggio video, il presidente Volodymyr Zelensky ha parlato di una situazione "molto difficile", garantendo che il suo Paese farà tutto il possibile per proteggere l'area e che "il Donbass sarà ucraino".

