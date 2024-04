Inflazione nemica di Joe Biden

Per il secondo mese consecutivo l’inflazione è aumentata negli Stati Uniti attestandosi al 3,5 %, un incremento che sorprende gli analisti e che suona come un campanello di allarme per Joe Biden visto che – come spesso accade – la campagna elettorale ruoterà sull’economia. E nonostante molti indici da record, il Presidente fa fatica a difendere il proprio bilancio e vive un vero e proprio paradosso economico.