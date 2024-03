Joe Biden: “I valori democratici sono a rischio”

Da Gaza all'economia, passando per l'Ucraina: Durante il discorso che ha tenuto sullo stato dell'Unione davanti al Congresso statunitense, Joe Biden ha parlato di Gaza, economia, Ucraina e non ha mancato di lanciare un monito all'elettorato in vista della corsa per la conquista della Casa Bianca. "I valori democratici, in patria e oltreoceano, sono a rischio", ha detto.