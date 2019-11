Il ponte con struttura in acciaio, risalente al 1931, non aveva "nessun problema strutturale" al momento della sua ultima "ispezione dettagliata nel 2017" secondo le autorità.

Il fiume è molto profondo in quel punto, più di 20 metri, (per 100 metri di larghezza).

Altre nove persone sono rimaste ferite, di cui due in modo molto grave. Le ricerche, per le quali sono attivi sommozzatori e elicotteri, continuano per trovare eventuali dispersi, tra cui il conducente del camion.

Per cercare i dispersi in questo tratto di fiume profondo 20 metri sono intervenuti i sommozzatori.

Crolla un ponte vicino a Tolosa 18 novembre 2019 - 13:18 Almeno una persona è morta lunedì mattina nel crollo di un ponte a Mirepoix-sur-Tarn, in Francia, 30 chilometri a nord di Tolosa. Il ponte sospeso metallico sul fiume Tarn, di una lunghezza di 150 metri, è crollato attorno alle 8:00 del mattino mentre almeno un camion e un'automobile lo stavano percorrendo. Alcuni testimoni hanno dichiarato che anche un furgone si trovava sulla struttura. Una 15enne è morta nell'incidente. Si trovava nell'automobile assieme alla madre che è stata salvata da alcune persone che erano sul posto. Altre nove persone sono rimaste ferite, di cui due in modo molto grave. Le ricerche, per le quali sono attivi sommozzatori e elicotteri, continuano per trovare eventuali dispersi, tra cui il conducente del camion. Il fiume è molto profondo in quel punto, più di 20 metri, (per 100 metri di larghezza). Il ponte con struttura in acciaio, risalente al 1931, non aveva "nessun problema strutturale" al momento della sua ultima "ispezione dettagliata nel 2017" secondo le autorità. Una delle ipotesi è che a provocare il crollo sia stato il tir, di un peso superiore al limite consentito per poter attraversare la struttura.