È un'occasione, alquanto rara, per capire quanto fosse resistente. Il ponte è stato monitorato per 20 anni con misurazioni e controlli e i test attuali proseguiranno per ulteriori sei mesi.

Lo smantellamento di un ponte stradale risalente agli anni '60 a Hinterrhein, nel cantone Grigioni, è un'opportunità molto interessante per i ricercatori per poter studiare e comprendere meglio come valutare la stabilità di simili strutture.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Un ponte tutto da studiare 04 novembre 2019 - 21:20 Lo smantellamento di un ponte stradale risalente agli anni '60 a Hinterrhein, nel cantone Grigioni, è un'opportunità molto interessante per i ricercatori per poter studiare e comprendere meglio come valutare la stabilità di simili strutture. Una parte del ponte abbattuto è oggetto di studi approfonditi da parte dei ricercatori della scuola specializzata della Svizzera nord-occidentale. È un'occasione, alquanto rara, per capire quanto fosse resistente. Il ponte è stato monitorato per 20 anni con misurazioni e controlli e i test attuali proseguiranno per ulteriori sei mesi. Dai risultati potrebbe essere possibile capire meglio in che stato si trovano le numerose altre strutture simili. I dettagli nel servizio della Radiotelevisione svizzera.