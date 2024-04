In Medioriente cresce la tensione per il probabile attacco dell’Iran

Gli Stati Uniti si aspettano che l'Iran effettuerà "attacchi contro molteplici obiettivi all'interno di Israele" e che nell'operazione "potrebbero essere coinvolti alleati di Teheran". Osservatori americani hanno infatti notato che l'Iran sta spostando "asset militari" in vista dell'attacco. Tra le armi che hanno visto spostare ci sono "droni e missili cruise". Da parte sua il "Wall Street Journal" riporta che gli Stati Uniti hanno spostato le navi da guerra in posizione per proteggere non solo Israele ma le proprie forze in Medio Oriente.