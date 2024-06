In Israele si protesta davanti alla casa del premier Netanyahu

In Israele migliaia di persone sono scese in piazza per manifestare davanti alla casa del premier Benyamin Netanyahu, a Gerusalemme. La polizia è intervenuta con gli idranti, anche per spegnere delle fiamme appiccate dai manifestanti a bordo della strada, e ha arrestato almeno cinque persone che partecipavano alla protesta. Nel frattempo, dopo l'uscita da governo di Benny Gantz, il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha sciolto il Gabinetto di Guerra. La mini struttura di vertice - cinque persone in tutto - fu istituita l'11 ottobre 2023, appena 4 giorni dopo l'attacco di Hamas ai kibbutz del sud.