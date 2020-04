Per i clienti, resta l'obbligo di coprire bocca e naso, in vigore da oltre una settimana nei supermercati ed esteso lunedì ai mezzi pubblici, in tutto il Paese.

Chi ha riaperto martedì dovrà garantire la distanza sociale e non potrà far entrare più di un cliente ogni 20 metri quadrati.

È iniziata martedì in Austria la prima fase di riapertura degli esercizi commerciali finora chiusi per arginare l'epidemia di coronavirus. Hanno potuto riaprire i battenti i negozi con una superficie inferiore ai 400 metri quadrati, i vivai e i centri fai-da-te. Finora erano consentiti, oltre ai negozi di generi alimentari, solo farmacie, banche, uffici postali, stazioni di servizio e imprese di pulizia.

