Banksy nel corso del 'lockdown' non ha mai smesso di creare, realizzando anche un graffito all'interno del suo bagno, come segno di solidarietà per i milioni di britannici costretti a vivere in isolamento.

L'artista ha lasciato una dedica a medici e infermieri dell'ospedale, "grazie per tutto il lavoro che state facendo", e pubblicato una foto del disegno sul suo profilo Instagram che ha molti fan in tutto il mondo.

Quest'opera di Banksy verrà messa all'asta in autunno per finanziare il sistema sanitario del Regno Unito.

La nuova opera dell'artista britannico Banksy è apparsa in un ospedale di Southampton. Un bimbo che gioca e che preferisce un'infermiera, come super eroe, al posto di Batman. Un tributo d'artista che ha voluto ringraziare a modo suo i medici e gli infermieri che si sacrificano nella lotta contro il coronavirus, celebrandoli come super eroi.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Banksy omaggia il personale sanitario britannico 07 maggio 2020 - 19:11 La nuova opera dell'artista britannico Banksy è apparsa in un ospedale di Southampton. Un bimbo che gioca e che preferisce un'infermiera, come super eroe, al posto di Batman. Un tributo d'artista che ha voluto ringraziare a modo suo i medici e gli infermieri che si sacrificano nella lotta contro il coronavirus, celebrandoli come super eroi. L'artista inglese Banksy ha voluto lasciare con una sua opera un personale tributo ai medici e agli infermieri del servizio sanitario britannico, il cosiddetto Nhs, impegnati nella lotta al coronavirus. Si tratta di un disegno, grande circa un metro quadrato, che è stato appeso vicino al pronto soccorso dell'ospedale di Southampton, Inghilterra meridionale, in accordo coi vertici dell'istituto. L'opera vede ritratto un bambino che gioca con alcuni supereroi e fra questi prende in mano un pupazzo con le sembianze di una infermiera e tanto di mascherina: questo a significare l'eroismo mostrato dal personale sanitario nella pandemia che ha sconvolto il Paese. L'artista ha lasciato una dedica a medici e infermieri dell'ospedale, "grazie per tutto il lavoro che state facendo", e pubblicato una foto del disegno sul suo profilo Instagram che ha molti fan in tutto il mondo. Banksy nel corso del 'lockdown' non ha mai smesso di creare, realizzando anche un graffito all'interno del suo bagno, come segno di solidarietà per i milioni di britannici costretti a vivere in isolamento. Ecco il servizio del Tg con l'intervista alla direttrice dell'ospedale universitario di Southtempton, Paula Head.