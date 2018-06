Potrà essere venduta da produttori in possesso di una licenza ma non, appunto, ai minorenni. Chi infrangerà il divieto sarà sanzionato con una pena fino a 14 anni di carcere.

Per il premier Justin Trudeau è una promessa mantenuta, per i contrari è invece un potenziale rischio sanitario: la cannabis potrà essere consumata dai 18 o 19 anni a seconda della provincia, e non da 21 o 25 come avrebbero voluto

È il secondo Paese a livello mondiale, dopo l'Uruguay, a legalizzare l'uso di "erba" a scopo ricreativo. Finora, in Canada, era consentito solo per scopi medici.

Legale in Canada l'uso ricreativo di marijuana
20 giugno 2018 - 13:10