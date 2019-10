Nell'annunciare i trimestrali, il colosso statunitense dell'aviazione ha tagliato nuovamente la produzione del 737 Max. Stima tuttavia che riceverà le autorizzazioni necessarie per farlo tornare nei cieli: "il ritorno in volo resta la priorità", ha dichiarato Dennis Mulenburg.

Dopo il secondo schianto, il 737 Max è stato messo a terra in tutto il mondo e non ha più lasciato gli hangar.

L'amministratore delegato della Boeing Dennis Muilenburg è stato sentito martedì al Senato americano, a un anno dal primo di due incidenti che hanno coinvolto velivoli 737 Max. I disastri della Lion Air in ottobre e della Ethiopian Airlines in marzo sono costati la vita a 346 persone in tutto. L'azienda fa mea culpa, ma di fronte a senatori e familiari delle vittime non riesce a dissipare i dubbi relativi ai sistemi di sicurezza dei velivoli.

