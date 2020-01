Le immagini hanno rivelato che la superficie del sole appare maculata da strutture granulari, come pepite d’oro, ciascuna delle dimensioni della Francia. Le colonne di plasma, surriscaldate si presentano come punti luminosi al centro di ogni grano e fanno da epicentro per il rilascio violento di calore dall’interno del sole alla sua superficie. Man mano che il plasma si raffredda, scende di nuovo sotto la superficie attraverso canali stretti e ombrosi tra i granuli vicini.

Astronomia Il Sole come non lo avete mai visto

Il Sole come non lo avete mai visto 30 gennaio 2020 - 14:52 Grazie a un nuovo potente telescopio installato sulla cima di un vulcano alle Hawaii, è ora possibile vedere la superficie del Sole nei minimi dettagli. Le incredibili immagini del Sole sono state catturate dal telescopio della National Science Foundation (NSF) posto a 3000 metri sul livello del mare vicino alla cima del Vulcano Haleakala a Maui. Il telescopio potrebbe consentire una maggiore comprensione del sole e il suo impatto sul nostro pianeta. Le immagini hanno rivelato che la superficie del sole appare maculata da strutture granulari, come pepite d’oro, ciascuna delle dimensioni della Francia. Le colonne di plasma, surriscaldate si presentano come punti luminosi al centro di ogni grano e fanno da epicentro per il rilascio violento di calore dall’interno del sole alla sua superficie. Man mano che il plasma si raffredda, scende di nuovo sotto la superficie attraverso canali stretti e ombrosi tra i granuli vicini. Secondo i ricercatori questo intricato livello di dettaglio aiuterà a migliorare la comprensione del comportamento del sole e consentirà di prevedere il suo ciclo di attività in modo più accurato.