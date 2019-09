Grande attesa naturalmente per quello che dirà il presidente americano nella sala dell'Assemblea Generale martedì, e nel corso degli incontri a margine. Previsto per martedì pomeriggio anche l'intervento del premier Conte, che ha un'agenda fitta di appuntamenti, a partire da quello con il segretario generale Guterres.

Il doppio vertice sul clima 23 settembre 2019 - 08:21 Lotta al cambiamento climatico e sostenibilità. È questo il tema centrale della 74esima Assemblea generale delle Nazioni Unite. I lavori a New York si aprono ufficialmente martedì ma già da sabato scorso il clima è al centro delle discussioni con il "Youth Climate Summit". Come di consueto a dare il via sarà il discorso del segretario generale Antonio Guterres, seguito dal presidente del Brasile Jair Messias Bolsonaro e da quello americano Donald Trump. Ma già da sabato il clima è stato al centro delle discussioni con il Youth Climate Summit a cui hanno partecipato giovani da tutto il mondo, inaugurato dall'attivista svedese Greta Thunberg e da Guterres, che del nuovo movimento di mobilitazione globale ha fatto una bandiera. Lunedì, invece, è in programma il Climate Action Summit: nel corso del vertice verranno presentate proposte e azioni concrete in nove coalizioni. Sempre lunedì, in concomitanza con il vertice sul clima, Trump ospiterà un evento al Palazzo di Vetro sulla libertà religiosa, e come fa sapere la Casa Bianca "inviterà la comunità internazionale a prendere misure concrete per prevenire gli attacchi contro le persone sulla base della loro religione o del loro credo". Grande attesa naturalmente per quello che dirà il presidente americano nella sala dell'Assemblea Generale martedì, e nel corso degli incontri a margine. Previsto per martedì pomeriggio anche l'intervento del premier Conte, che ha un'agenda fitta di appuntamenti, a partire da quello con il segretario generale Guterres. Mercoledì, invece, sarà il turno dal palco dell'Assemblea del presidente iraniano Hassan Rohani. La situazione nel Golfo sarà inevitabilmente al centro degli incontri tra i leader mondiali, cosi' come il dossier libico.