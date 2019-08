Le emissioni inevitabili o molto difficili da limitare, come quelle prodotte dall'agricoltura e da alcuni processi industriali, tipo la produzione di cemento, dovranno essere compensate con la creazione di serbatoi naturali e artificiali. Della strategia fanno parte anche le misure per limitare le emissioni all'estero, precisa ancora il Consiglio federale.

Dal 2050, la Svizzera non dovrà così rilasciare nell'atmosfera più gas a effetto serra di quanto siano in grado di assorbire i pozzi di CO2 naturali (ad esempio le foreste) e artificiali.

Questa valutazione si basava sulle conclusioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (IPCC) che considerava necessario mantenere il riscaldamento globale sotto i 2 gradi per evitare gravi conseguenze per l'uomo e la biodiversità. Nel 2018 l’IPCC ha rivisto le sue previsioni: un aumento della temperatura di 1,5 gradi potrebbe già provocare profondi cambiamenti negli ecosistemi ed è quindi necessario raggiungere un bilancio netto delle emissioni pari a zero molto prima del termine fissato, secondo gli esperti.

Con la firma dell'Accordo di Parigi sul clima, la Confederazione si è impegnata a dimezzare entro il 2030 le emissioni di gas serra rispetto al livello del 1990. In quell'occasione il Consiglio federale aveva annunciato che l'obiettivo per il 2050 era una riduzione del 70–85%.

