Il governatore ha inoltre notato come anche fra le imprese che hanno predisposto "piani di emergenza" al riguardo, molte lo abbiano fatto solo a corto termine. Carney ha infine affermato che un no deal significherebbe "automaticamente" l'introduzione perlomeno temporanea di alcuni "dazi" nell'interscambio con l'UE.

In un'intervista rilasciata a margine della serata di gala annuale degli imprenditori britannici, il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney ha avvertito che 150'000 aziende del Regno "non sono ancora preparate" ai contraccolpi e intoppi sull'import-export con l'Europa che un traumatico divorzio da Bruxelles senza accordo potrebbe comportare.

Johnson promette di dare un'accelerata alla Brexit dopo lo stallo della stagione May e di fare uscire il Regno Unito dall'UE entro il 31 ottobre, preferibilmente con un nuovo accordo (che tuttavia Bruxelles non ha intenzione di negoziare) ma se necessario con un 'no deal', contro le indicazioni della Bank of England [vedi box].

Boris Johnson, 55 anni appena compiuti, è istrionico e popolare ma assai divisivo. Jeremy Hunt, 52enne ex uomo d'affari e ministro di lungo corso, si presenta con l'etichetta dello sfidante "serio" e per l'unità del Partito, più affidabile per provare a fermare -in caso di elezioni- i laburisti di Jeremy Corbyn.

Saranno Boris Johnson e Jeremy Hunt a contendersi il posto di leader dei Conservatori britannici e futuro premier del Regno Unito: giovedì si è conclusa la fase preliminare della corsa per la successione a Theresa May. Nel quinto e ultimo scrutinio fra i 313 deputati Tory, Johnson ha ottenuto 160 voti, confermandosi primo, mentre Hunt si è issato a 77.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Regno Unito, è sfida tra Johnson e Hunt 21 giugno 2019 - 14:05 Saranno Boris Johnson e Jeremy Hunt a contendersi il posto di leader dei Conservatori britannici e futuro premier del Regno Unito: giovedì si è conclusa la fase preliminare della corsa per la successione a Theresa May. Nel quinto e ultimo scrutinio fra i 313 deputati Tory, Johnson ha ottenuto 160 voti, confermandosi primo, mentre Hunt si è issato a 77. Il testa a testa è dunque tra gli ultimi due inquilini del Foreign Office: l'ex ministro degli esteri ed ex sindaco di Londra Boris Johnson, che è dall'inizio il grande favorito, e l'attuale titolare degli Esteri Jeremy Hunt, che lo sfiderà al ballottaggio finale di fronte a 160'000 iscritti al Partito. Eliminato invece Michael Gove, che giovedì ha raccolto 75 preferenze. L'esito della votazione, effettuata per posta dalla prossima settimana, sarà noto dopo il 22 luglio. Boris Johnson, 55 anni appena compiuti, è istrionico e popolare ma assai divisivo. Jeremy Hunt, 52enne ex uomo d'affari e ministro di lungo corso, si presenta con l'etichetta dello sfidante "serio" e per l'unità del Partito, più affidabile per provare a fermare -in caso di elezioni- i laburisti di Jeremy Corbyn. Ritratto dei contendenti Johnson promette di dare un'accelerata alla Brexit dopo lo stallo della stagione May e di fare uscire il Regno Unito dall'UE entro il 31 ottobre, preferibilmente con un nuovo accordo (che tuttavia Bruxelles non ha intenzione di negoziare) ma se necessario con un 'no deal', contro le indicazioni della Bank of England [vedi box]. Hunt è un sostenitore pentito del fronte che nel 2016 si batté perché il Regno rimanesse nell'Unione Europea. Ora è dunque a favore della Brexit, ma cercherà di rimontare lo sfidante con un atteggiamento più cauto, che non esclude delle (limitatissime nel tempo) proroghe ulteriori dell'uscita. In un'intervista rilasciata a margine della serata di gala annuale degli imprenditori britannici, il governatore della Banca d'Inghilterra Mark Carney ha avvertito che 150'000 aziende del Regno "non sono ancora preparate" ai contraccolpi e intoppi sull'import-export con l'Europa che un traumatico divorzio da Bruxelles senza accordo potrebbe comportare. Il governatore ha inoltre notato come anche fra le imprese che hanno predisposto "piani di emergenza" al riguardo, molte lo abbiano fatto solo a corto termine. Carney ha infine affermato che un no deal significherebbe "automaticamente" l'introduzione perlomeno temporanea di alcuni "dazi" nell'interscambio con l'UE. "Vogliamo un confronto civile", si è detto da più parti venerdì. Ma c'è da scommettere che nelle prossime settimane si assisterà almeno al tentativo di qualche colpo a sorpresa.