Il successore di Theresa May avrà, su tutto, il compito di portare a termine l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Johnson, nel fine settimana, ha detto che Londra non pagherà a Bruxelles la fattura della Brexit se non saranno rinegoziati termini più favorevoli ai britannici.

L'avversario più pericoloso per Johnson pare essere il meno carismatico e più prudente Jeremy Hunt. In serio imbarazzo invece Michael Gove, dopo aver confessato di aver fatto uso di cocaina in passato, in aperto contrasto che le opinioni politiche dichiarate.

Sono invece in lizza insieme a Johnson -convinto che se il Paese non lascierà l'UE entro il 31 ottobre, il suo partito rischia l'estinzione- Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Andrea Leadsom, Dominic Raab, Matt Hancock, Rory Stewart, Esther McVey e Mark Harper.

Resta fuori dalla gara, poiché non in grado di raggiungere il numero minimo di colleghi sostenitori, Sam Gimah, ovvero l'unico fautore di un secondo referendum sulla Brexit.

Nel Regno Unito, sono 10 i candidati ammessi alla corsa per la successione di Theresa May alla leadership del Partito Conservatore britannico e, a seguire, alla carica di premier. Il favorito è l'ex ministro degli Esteri, Boris Johnson. Resta fuori il sostenitore di un secondo referendum sulla Brexit Sam Gimah.

Per il momento, al 10 di Downing Street risiede ancora Theresa May.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dieci i candidati alla successione di May 10 giugno 2019 - 21:40 Nel Regno Unito, sono 10 i candidati ammessi alla corsa per la successione di Theresa May alla leadership del Partito Conservatore britannico e, a seguire, alla carica di premier. Il favorito è l'ex ministro degli Esteri, Boris Johnson. Resta fuori il sostenitore di un secondo referendum sulla Brexit Sam Gimah. A validare le candidature è stato il Comitato 1922, organismo di base del gruppo conservatore alla Camera dei Comuni e responsabile dell'organizzazione interna dei 'tories'. Sono stati ammessi gli aspiranti sostenuti in partenza da almeno otto deputati. Resta fuori dalla gara, poiché non in grado di raggiungere il numero minimo di colleghi sostenitori, Sam Gimah, ovvero l'unico fautore di un secondo referendum sulla Brexit. Johnson vs. Hunt Sono invece in lizza insieme a Johnson -convinto che se il Paese non lascierà l'UE entro il 31 ottobre, il suo partito rischia l'estinzione- Michael Gove, Jeremy Hunt, Sajid Javid, Andrea Leadsom, Dominic Raab, Matt Hancock, Rory Stewart, Esther McVey e Mark Harper. L'avversario più pericoloso per Johnson pare essere il meno carismatico e più prudente Jeremy Hunt. In serio imbarazzo invece Michael Gove, dopo aver confessato di aver fatto uso di cocaina in passato, in aperto contrasto che le opinioni politiche dichiarate. Il successore di Theresa May avrà, su tutto, il compito di portare a termine l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Johnson, nel fine settimana, ha detto che Londra non pagherà a Bruxelles la fattura della Brexit se non saranno rinegoziati termini più favorevoli ai britannici. La procedura A partire da giovedì 13, e poi ancora dal 18 al 22, i candidati dovranno affrontare le votazioni dei colleghi parlamentari; a ogni tornata sarà escluso il meno votato. Il ballottaggio tra gli ultimi due nomi rimasti sarà affidato al voto postale di 160'000 iscritti al partito.L'annuncio del vincitore o della vincitrice è previsto per la settimana del 22 luglio.