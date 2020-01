L'accordo firmato con Iglesias traccia fra le altre cose, in una cinquantina di pagine, un'ambiziosa riforma fiscale con un aumento delle tasse per i più ricchi, impegna il Governo ad un aumento significativo del salario minimo e promette di mantenere un chiaro accento sociale e femminista.

Critiche che però non hanno scalfito Sanchez: "Con il governo di coalizione progressista in Spagna si apre una stagione di dialogo e politica utile. Un governo per tutte e tutti che estenda i diritti, ripristini la convivenza e difenda la giustizia sociale", ha twittato subito dopo il voto del Parlamento.

via libera in Spagna al governo di coalizione

Il leader socialista Pedro Sanchez ha ottenuto martedì la fiducia del Parlamento per dare il via al primo Governo di coalizione della storia democratica spagnola.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Dopo otto mesi la Spagna ha un nuovo Governo 07 gennaio 2020 - 21:18 Il leader socialista Pedro Sanchez ha ottenuto martedì la fiducia del Parlamento per dare il via al primo Governo di coalizione della storia democratica spagnola. Il via libera del Parlamento è arrivato con un voto molto risicato: 167 favorevoli, 165 contrari e 18 astensioni. Sanchez ha potuto contare sull'appoggio di Podemos, la formazione della sinistra radicale guidata da Pablo Iglesias, di alcuni piccoli partiti e soprattutto sull'astensione della sinistra indipendentista catalana, con cui i socialisti hanno siglato un accordo che prevede tra le altre cose l’apertura di un dialogo sulla situazione catalana tra 15 giorni. Il servizio del Telegiornale: L'accordo ha fatto gridare l'opposizione al tradimento. Il leader del Partito popolare, Pablo Casado, ha già battezzato il nuovo esecutivo come "Governo Frankenstein", mentre l'ultradestra di Vox guidata da Santiago Abascal ha lanciato accuse pesantissime giurando che si opporrà con tutte le forze allo "smembramento della Spagna" Critiche che però non hanno scalfito Sanchez: "Con il governo di coalizione progressista in Spagna si apre una stagione di dialogo e politica utile. Un governo per tutte e tutti che estenda i diritti, ripristini la convivenza e difenda la giustizia sociale", ha twittato subito dopo il voto del Parlamento. L'accordo firmato con Iglesias traccia fra le altre cose, in una cinquantina di pagine, un'ambiziosa riforma fiscale con un aumento delle tasse per i più ricchi, impegna il Governo ad un aumento significativo del salario minimo e promette di mantenere un chiaro accento sociale e femminista.