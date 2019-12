Vladimir Putin, che in passato ha definito il crollo dell'Unione sovietica la peggior catastrofe geopolitica del XX secolo, ha però criticato il leader bolscevico per aver costruito l'URSS come una confederazione di repubbliche su base etnica, che non sempre corrispondevano alla dislocazione geografica delle comunità generando numerosi "punti di pressione".

Putin ha rivelato inoltre che la Russia aiuterà la Cina a sviluppare un sistema difensivo di allarme contro gli attacchi missilistici. "Non si tratta di un sistema d'attacco", ha detto, "ma di un sistema di avvertimento, cioè che funziona in caso di aggressione". "Solo gli USA e la Russia al momento possiedono sistemi del genere", ha aggiunto.

Parole ambigue che danno luogo a due interpretazioni opposte. Se fosse eliminato solo il termine "consecutivi", Putin non sarebbe mai più presidente dopo il 2024. Se invece fosse cancellata l'intera clausola, potrebbe restarlo per sempre.

Il capo del Cremlino trova "abbastanza ragionevole che gli attuali partiti sollevino la questione dell'aumento dei poteri del Parlamento" e ha dichiarato che la clausola che vieta di servire come presidente per più di due mandati consecutivi potrebbe "essere rimossa".

Nella tradizionale conferenza stampa di fine anno, il presidente russo Vladimir Putin si è soffermato tra l'altro sulla Costituzione. Al Paese non ne serve una nuova, ha detto, ma alcuni emendamenti sono "possibili", benché non alle "disposizioni fondamentali".

