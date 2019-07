Il presidente russo Vladimir Putin era in visita ufficiale giovedì a Roma. Una visita rapida ma intensa che vuole sottolineare il rapporto privilegiato tra i due paesi.

Putin, accolto in una Roma blindata, ha avuto un lungo colloquio, di 55 minuti, con Papa Francesco. Il leader del Cremlino ha definito l'incontro "sostanziale e interessante".



Alcuni ritenevano che la visita in Vaticano di Putin potesse essere il segnale di un futuro viaggio del Papa nella Federazione russa, dove nessun Pontefice è mai andato. Tuttavia, giovedì non è stata fornita nessuna informazione in tal senso.

La giornata del presidente russo è poi continuata con un colloquio con il suo omologo italiano Sergio Mattarella, il ministro degli esteri Enzo Moavero e il premier Giuseppe Conte. In una conferenza stampa congiunta con quest'ultimo ha affermato di aver avuto "trattative concrete e costruttive".

In un'intervista scritta pubblicata dal Corriere della Sera, Putin ha affermato che Mosca non voleva estendere all'Italia le contromisure alle sanzioni dell'UE introdotte in seguito alla Crisi Ucraina, ma che non poteva reagire in modo selettivo all'interno dell'Organizzazione Mondiale del Commercio.

Putin ha dichiarato che le relazioni economiche con l'Italia, quinto partner commerciale della Russia, sono in espansione nonostante le sanzioni. Gli investimenti italiani in Russia quest'anno hanno raggiunto i 4,7 miliardi di dollari, mentre gli investimenti russi in Italia nello stesso periodo sono stati di 2,7 miliardi di dollari.



