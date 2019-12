"Lo sviluppo delle relazioni russo-cinesi è e rimarrà una traiettoria prioritaria nella politica estera di ciascuno dei nostri Paesi", ha dichiarato dal canto suo Xi Jinping, sottolineando come l'entrata in servizio del gasdotto sia "un importante risultato intermedio e l'inizio di una nuova fase della nostra cooperazione".

Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno tenuto a battesimo, in video collegamento da Sochi rispettivamente da Pechino, il lancio del gasdotto 'Power of Siberia'. Costruito dal colosso energetico russo Gazprom, fornirà alla Cina, a regime, 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Aperti i rubinetti del gasdotto Russia-Cina 02 dicembre 2019 - 21:05 Il presidente russo Vladimir Putin e il suo omologo cinese Xi Jinping hanno tenuto a battesimo, in video collegamento da Sochi rispettivamente da Pechino, il lancio del gasdotto 'Power of Siberia'. Costruito dal colosso energetico russo Gazprom, fornirà alla Cina, a regime, 38 miliardi di metri cubi di gas all'anno. Il contratto tra Gazprom e l'azienda cinese Cnpc fu firmato nel 2014, sull'onda della crisi ucraina e del gelo nei rapporti tra Russia e Occidente. Il gasdotto, lungo oltre 2'000 chilometri (3'000 una volta completato), trasporterà il gas naturale dai centri di produzione di Irkutsk e della Yakutia ai consumatori dell'Estremo Oriente russo e da lì in Cina, attraverso la rotta orientale. Il rapporto energetico tra i due Paesi raggiunge "un altro livello", ha detto Putin dando il via alle forniture, il cui prezzo è un segreto di Stato, ma che stando a indiscrezioni pubblicate da mezzi di informazione russi varranno circa 400 miliardi di dollari nell'arco dei prossimi 30 anni. "Quest'anno celebriamo i 70 anni da quando sono stati stabiliti i legami diplomatici tra Russia e Cina e iniziamo le forniture alla Cina", ha osservato Putin durante la cerimonia di inaugurazione. "Questo passaggio porta il partenariato strategico russo-cinese nel settore energetico a un livello completamente nuovo e ci avvicina all'obiettivo di interscambio commerciale di 200 miliardi di dollari entro il 2024", ha aggiunto. "Lo sviluppo delle relazioni russo-cinesi è e rimarrà una traiettoria prioritaria nella politica estera di ciascuno dei nostri Paesi", ha dichiarato dal canto suo Xi Jinping, sottolineando come l'entrata in servizio del gasdotto sia "un importante risultato intermedio e l'inizio di una nuova fase della nostra cooperazione".