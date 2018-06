L'11 giugno era infatti scaduto il tempo per il recepimento delle osservazioni dei cittadini sulla variante urbanistica, cui seguono 30 giorni di tempo per gli uffici capitolini per esaminarle ed elaborare le controdeduzioni.

La bufera giudiziaria ha investito politici e imprenditori. Il Comune è ora in procinto di sondare, attraverso l'avvocatura, quali sono le strade percorribili per un progetto che sarebbe dovuto approdare nell'aula del Consiglio comunale entro fine luglio.

Il progetto di uno stadio per la Roma è congelato, dopo gli arresti di mercoledì nell'ambito di un'inchiesta per corruzione sulla nuova struttura sportiva. Il Dipartimento urbanistica del Comune ha inviato una lettera alla società costruttrice Eurnova per chiedere chiarimenti.

