Poco prima, nel suo discorso programmatico, il premier aveva promesso di impegnare il suo esecutivo in una "nuova era di riforme" per rilanciare l'economia, le infrastrutture, l'innovazione, confidando anche nell'aiuto dell'UE, che indubbiamente guarda di buon occhio il nuovo governo italiano, in tema di flessibilità e immigrazione.

Mentre per il presidente del Consiglio, Matteo Salvini voleva solo andare alle urne per sete di potere sulla scia dei sondaggi e del risultato delle Europee. "Con una certa arroganza e con scarse cognizioni di diritto costituzionale", ha detto con tono pacato Giuseppe Conte – interrotto ripetutamente dai senatori della destra -, " (Salvini) ha ritenuto di attivare unilateralmente una crisi di governo, e questo è pienamente legittimo."

"Siete minoranza nel paese", ha insistito il leader della Lega, "potete fuggire per qualche mese, ma non all'infinito", evocando i prossimi appuntamenti elettorali regionali. "L'importante per voi era bloccare la Lega, per noi è importante far ripartire il paese".

Nel corso del dibattito si è radicato lo scontro tra l'ex vicepresidente Matteo Salvini, che ha accusato gli ex alleati di aver "fame di poltrone" e di scarsa dignità, e il premier Giuseppe Conte che ha replicato sottolineando "i voltafaccia delle ultime settimane" della Lega che con la mozione di sfiducia ha posto fine all'esperienza di governo, di cui faceva parte, per speculazioni elettoralistiche.

