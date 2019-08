"Deve essere un Paese di riferimento nella protezione delle persone con disabilità, che non lasci che i giovani si disperdano con esperienze all'esterno ma che sia un paese attraente per giovani che sono all'estero, che veda un Mezzogiorno rigoglioso. Un Paese - sottolinea Conte - nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, un Paese con una giustizia più equa ed efficiente dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno".

Il premier italiano ha inoltre precisato che "non sarà un Governo 'contro' ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche".

Conte riceve l'incarico da Mattarella 29 agosto 2019 - 13:19 Il presidente della Repubblica ha conferito al premier uscente l'incarico di formare un Governo in base all'intesa uscita tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico. "Oggi stesso avvierò le consultazioni con tutti i gruppi parlamentari", ha dichiarato Conte dopo l'incontro con Mattarella al Quirinale. "All'esito del confronto mi dedicherò alla stesura del programma con le forze politiche che hanno espresso il sostegno e che ringrazio", ha aggiunto. "Siamo agli albori di una nuova legislatura Ue e dobbiamo recuperare il tempo perduto per consentire all'Italia il ruolo da protagonista che merita. Il Paese ha l'esigenza di procedere speditamente". Il premier italiano ha inoltre precisato che "non sarà un Governo 'contro' ma un Governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un Governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche". Il discorso di Conte: Conte ha inoltre sottolineato di volere offrire certezze all'Italia. Lavoreremo per "un Paese migliore, un Paese che abbia infrastrutture sicure, reti efficienti, che si alimenti con energie rinnovabili, che valorizzi i beni comuni, che integri stabilmente nella propria agenda politica il benessere eco-sostenibile, che rimuova diseguaglianze di ogni tipo", ha ribadito. "Deve essere un Paese di riferimento nella protezione delle persone con disabilità, che non lasci che i giovani si disperdano con esperienze all'esterno ma che sia un paese attraente per giovani che sono all'estero, che veda un Mezzogiorno rigoglioso. Un Paese - sottolinea Conte - nel quale la pubblica amministrazione non sia permeabile alla corruzione, un Paese con una giustizia più equa ed efficiente dove le tasse le paghino tutti, ma proprio tutti, ma le paghino meno". L'analisi del corrispondente della RSI a Roma: