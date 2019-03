L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di sequestro e tentata strage con l'aggravante del terrorismo. Nessuno è rimasto ferito in modo serio ma alcuni ragazzi e due adulti leggermente intossicati sono stati portati in ospedale.

L'autista di un autobus ha sequestrato il veicolo e sul quale si trovavano una cinquantina di scolari. I Carabinieri sono riusciti a mettere in salvo i ragazzi prima che l'uomo, un cittadino italiano originario del Senegal, desse fuoco al mezzo. Avrebbe agito per protestare contro la politica migratoria che provoca morti nel Mediterraneo.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Milanese: autista sequestra un bus e gli dà fuoco, strage sfiorata 20 marzo 2019 - 21:17 L'autista di un autobus ha sequestrato il veicolo e sul quale si trovavano una cinquantina di scolari. I Carabinieri sono riusciti a mettere in salvo i ragazzi prima che l'uomo, un cittadino italiano originario del Senegal, desse fuoco al mezzo. Avrebbe agito per protestare contro la politica migratoria che provoca morti nel Mediterraneo. La mattina di mercoledì l'uomo, un 47enne senegalese di origine ma italiano dal 2004, ha sequestrato il mezzo con a bordo 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema (nel Cremonese) e ha annunciato di volersi uccidere. "Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo", è quanto avrebbe detto. Ha quindi cosparso di benzina l'interno del mezzo e si è diretto verso l'aeroporto di Linate. Ad avvertire i carabinieri sarebbe stato uno degli alunni con il suo cellulare. I militari hanno intercettato l'autobus e lo hanno speronato per fermarlo sulla strada provinciale nei pressi di San Donato Milanese. Dopo esser stato bloccato, l'autista è sceso dal pullman con in mano un accendino e ha dato fuoco al mezzo, mentre i carabinieri salvavano dalla parte posteriore i ragazzi. Secondo quanto riferito dalle forze dell'ordine, i ragazzi all'interno del bus sarebbero stati legati da un'insegnante su ordine del sequestratore. La docente ha però legato i polsi solo di 4-5 ragazzi con delle fascette di plastica in modo molto blando, dando loro la possibilità di liberarsi facilmente. L'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere del reato di sequestro e tentata strage con l'aggravante del terrorismo. Nessuno è rimasto ferito in modo serio ma alcuni ragazzi e due adulti leggermente intossicati sono stati portati in ospedale.