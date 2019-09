Una svolta è stata anche promessa in tema di immigrazione, che grava soprattutto sui paesi mediterranei. In proposito "Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno" poiché "è una questione che riguarda la solidarietà che per definizione non può dipendere da una posizione geografica".

La presidente ha aperto alla possibilità di allentare le rigide regole sulla stabilità, incentivando la flessibilità per dare ossigeno alle asfittiche economie di alcuni paesi. Ursula Von der Leyen ha anche anticipato l'intenzione di concedere una proroga al Regno Unito sulla Brexit. In quel caso però Londra "dovrà nominare un commissario".

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Commissione Ue, Gentiloni agli Affari economici 10 settembre 2019 - 17:47 Un numero record di donne (13 su 27), un commissario di 28 anni e un irlandese che negozierà i rapporti commerciali con il Regno Unito, sono alcune delle immagini che accompagnano il futuro esecutivo europeo guidato dalla tedesca Ursula Von der Leyen. La presidente ha infatti annunciato nella tarda mattinata di martedì la sua squadra che sostituirà il primo novembre la Commissione di Jean-Claude Juncker, una volta superato l'ultimo scoglio rappresentato dall'Europarlamento, il cui appoggio del resto non è del tutto scontato. Tra i ruoli chiave c'è da sottolineare la designazione della danese Margrethe Vestager alla concorrenza (e a una delle tre vicepresidenze), la francese Sylvie Goulard al mercato interiore, l'irlandese Phil Hogan al commercio e l'ex premier pd Paolo Gentiloni agli affari economici. Al posto di vicepresidenti esecutivi sono nominati anche l'olandese Frans Timmermens (patto verde con delega al clima) e Valdis Dombrovskis (politiche economiche con delega ai servizi finanziari). +La lista dei commissari designati La presidente ha aperto alla possibilità di allentare le rigide regole sulla stabilità, incentivando la flessibilità per dare ossigeno alle asfittiche economie di alcuni paesi. Ursula Von der Leyen ha anche anticipato l'intenzione di concedere una proroga al Regno Unito sulla Brexit. In quel caso però Londra "dovrà nominare un commissario". Una svolta è stata anche promessa in tema di immigrazione, che grava soprattutto sui paesi mediterranei. In proposito "Dublino deve essere riformato e ne parleremo con molto impegno" poiché "è una questione che riguarda la solidarietà che per definizione non può dipendere da una posizione geografica".