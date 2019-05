Arata è sospettato di essere in affari con il siciliano Vito Nicastri, imprenditore con grossi interessi nel settore eolico a sua volta accusato di essere in stretti rapporti con il capo di Cosa Nostra, Matteo Messina Denaro. Il senatore si è sempre dichiarato innocente.

Il leader della Lega ha comunque assicurato che né il caso Siri, né le elezioni europee (in vista delle quali la Lega domina i sondaggi, mentre il M5S langue) rimettono in questione l'alleanza di governo.

"Non è una vittoria del Movimento 5 Stelle, non sono qui per esultare, è una vittoria degli italiani onesti" in un paese che ha "la corruzione più alta d'Europa", ha dichiarato il vicepremier del M5s Luigi Di Maio.

Il premier italiano Giuseppe Conte, sentito dal Consiglio dei Ministri, ha revocato ad Armando Siri, indagato per corruzione, l'incarico di Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Lega, che si opponeva all'allontanamento di Siri, si è detta delusa dalla decisione ma ha indicato che l'alleanza di governo non ne risentirà.

