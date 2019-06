Le due navi da crociera sono state dirottate su Trieste in seguito all'incidente in laguna a Venezia di domenica scorsa. La Costa Luminosa e la Msc Musica stazzano ciascuna 92 mila tonnellate lorde e sono lunghe poco meno di 300 metri. A Trieste è stata organizzata in brevissimo tempo la logistica per queste due 'toccate': sono decine i camion che riforniranno le navi di generi alimentari e un centinaio i pullman per assicurare il trasporto ai turisti in arrivo e in partenza.

Manifestazione a Venezia contro le grandi navi da crociera 08 giugno 2019 - 21:21 'Fuori le navi dalla laguna': è questo lo striscione che sintetizza la grande manifestazione tenutasi sabato a Venezia contro le Grandi Navi e il loro passaggio davanti a San Marco. Si tratta della protesta alla quale partecipano circa seimila persone contro i 'grattacieli d'acqua' attuata dopo l'incidente di domenica scorsa, quando la Msc Opera ha perso il controllo ed è andata a collidere con un battello e la riva di San Basilio. Il corteo, coordinato dal comitato 'No Grandi Navi', vede raccolto un numero eterogeneo di associazioni e politici. Sono oltre una trentina quelli che hanno chiesto di aderire alla manifestazione, accompagnata da musica rock a tutto volume e bandiere della Serenissima listata a lutto. Molti striscioni riportano la frase 'No alle Navi' e Sì al rispetto della laguna'. Tutti i Piazza San Marco Il prefetto di Venezia ha deciso in via eccezionale di concedere Piazza San Marco ai manifestanti: questo a causa dell'altissima adesione di manifestanti. Il corteo, secondo fonti delle forze dell'ordine, alla partenza delle Zattere contava quasi cinquemila persona ma dopo poche centinaia di metri è aumentato progressivamente. Ora si sono raggiunte circa seimila persone che sfilano al grido di 'San Marco, San Marco'. La piazza normalmente è interdetta per regolamento bipartisan alle manifestazioni politiche dal 1997 dopo l'assalto dei Serenissimi che volevano proclamare l'indipendenza della città dall'Italia. Navi dirottate su Trieste Sono circa 9.500 i turisti in transito a Trieste tra sbarco e imbarco di passeggeri per le due navi da crociera dirottate da Venezia, e che da sabato sono ormeggiate alla Stazione marittima, lungo le Rive. Si tratta, appunto, di due approdi straordinari - gestiti dalla Trieste Terminal Passeggeri - delle motonavi Costa Luminosa e MSC Musica. Le due navi da crociera sono state dirottate su Trieste in seguito all'incidente in laguna a Venezia di domenica scorsa. La Costa Luminosa e la Msc Musica stazzano ciascuna 92 mila tonnellate lorde e sono lunghe poco meno di 300 metri. A Trieste è stata organizzata in brevissimo tempo la logistica per queste due 'toccate': sono decine i camion che riforniranno le navi di generi alimentari e un centinaio i pullman per assicurare il trasporto ai turisti in arrivo e in partenza.