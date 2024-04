Trasporto merci, la Confederazione investe a Domodossola

Controllo doganale a Domodossola. KEYSTONE

La Svizzera, tramite l'Ufficio federale dei trasporti (UFT), contribuirà con 38,8 milioni di franchi alla realizzazione di un impianto a Domodossola che permetterà di trasbordare su rotaia 185'000 spedizioni di camion.

L’investimento della Confederazione ha come obiettivo quello di rafforzare il traffico merci attraverso le Alpi.

L’impianto sarà destinato al traffico combinato a Domodossola, in Italia: ciò permetterà di “valorizzare l’asse del Lötschberg–Sempione”, come indica l’UFT.

Quello che verrà costruito nella città italiana, che è il centro principale della val d’Ossola, sarà un impianto di trasbordo composto da due binari doppi lunghi 700 metri ciascuno: questi permetteranno, potendone sfruttare i due lati, di trasferire container e semirimorchi su rotaia.

Oltre a questo, sarà possibile trasbordare in modo efficiente anche i semirimorchi non caricabili con gru, “ampiamente utilizzati in Europa”, sottolinea la nota.

L’articolo 8 della legge sul trasporto di merci legittima la Confederazione a erogare contributi d’investimento per la realizzazione di siffatte strutture anche all’estero.