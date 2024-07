Mobilità e frontalieri al centro del confronto tra Ticino e Lombardia

Altri sviluppi

Assolti anche in appello i poliziotti di Losanna accusati di omicidio colposo e abuso di autorità

Questo contenuto è stato pubblicato al La Corte d'appello ha confermato la sentenza di prima istanza per i sei agenti di polizia di Losanna accusati dell'uccisione di Mike Ben Peter, che nel 2018 morì per arresto cardiaco dopo essere stato fermato per un controllo.

Di più Assolti anche in appello i poliziotti di Losanna accusati di omicidio colposo e abuso di autorità