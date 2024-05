La linea del Sempione riaperta dopo il deragliamento

Un treno della società svizzera BLS è deragliato domenica pomeriggio nei pressi di Domodossola a causa della caduta di massi sui binari. L'incidente non ha causato feriti, ma la tratta ha dovuto essere chiusa per diverse ore.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Preglia, la cui stazione si trova quattro chilometri a nord di Domodossola. A bordo del treno diretto in Vallese c’erano 150 persone. Nessuno è rimasto ferito.

Il deragliamento è stato causato dalla caduta di massi sui binari. Il macchinista del convoglio è comunque riuscito a controllarlo e a dare l’allarme alla centrale operativa. Così è stato fermato anche il treno in arrivo dalla direzione opposta e diretto verso Domodossola, ha indicato a Keystone-ATS un portavoce della BLS, confermando quanto riportato dall’agenzia italiana ANSA.

Le persone che erano sul treno sono state trasbordate su bus e la linea del Sempione è stata chiusa per diverse ore e ha potute essere riaperta al traffico lunedì poco prima di mezzogiorno. I pompieri hanno effettuato sorvoli in elicottero per verificare la stabilità del pendio sovrastante.

