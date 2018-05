Per consentire la conclusione dei lavori e di messa in sicurezza, il transito delle auto avverrà in un solo senso di marcia.

Val Vigezzo, statale di nuovo percorribile 25 maggio 2018 - 21:03 È stata riaperta riaperta venerdì, dopo quasi due mesi, la statale 337 della Valle Vigezzo chiusa dallo scorso primo aprile a causa di una frana, nel territorio del Comune di Re, in cui sono morti due turisti svizzeri. E' finito il calvario per migliaia di frontalieri che ogni giorno vanno a lavorare in Canton Ticino", ha detto Antonio Locatelli, coordinatore dei frontalieri commentando la riapertura della statale. Per consentire la conclusione dei lavori e di messa in sicurezza, il transito delle auto avverrà in un solo senso di marcia. Gli orari di apertura validi dal 25 maggio: - dalle 5.30 alle 8.00 dal lunedì al sabato - dalle 12.30 alle 13.30 dal lunedì al sabato - dalle 17.00 alle 8.00 del giorno successivo, dal lunedì al sabato - Ogni domenica