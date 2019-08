Ma a Ginevra è in discussione anche l'avvenire del rinoceronte bianco, del coccodrillo americano, e di molte specie di squali. Per la prima volta, i delegati si occuperanno delle giraffe, la cui popolazione è calata del 40% negli ultimi 30 anni.

Inger Andersen, che dirige il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, ha anche espresso la sua preoccupazione. "Stiamo perdendo specie a un ritmo mai visto". Andersen si dice comunque fiducioso che la CITES possa diventare uno strumento efficace per creare pratiche commerciali migliori per le specie minacciate.

"Continuare come fatto finora non è un'opzione", ha dichiarato la segretaria generale della CITES, Ivonne Higuero all'inizio della conferenza, ricordando come attualmente is stia verificando "un declino della natura senza precedenti".

Una conferenza internazionale sulla protezione delle specie si è aperta sabato a Ginevra. In particolare, i partecipanti si occuperanno di come rinforzare le regole del commercio dell'avorio, dei corni di rinoceronte ed altri vegetali e animali minacciati di estinzione. Sono attualmente circa un milione le specie a rischio.

