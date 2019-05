"Non è troppo tardi per agire, ma solo se si comincia a farlo adesso a tutti i livelli, locale e mondiale", ha aggiunto, rivolgendosi ai governi e ai cittadini di tutto il pianeta.

Un milione di specie minacciate 06 maggio 2019 - 21:14 Nuova preoccupante allerta per il pianeta. Un milione di specie animali e vegetali - vale a dire una su otto - sono a rischio estinzione nel breve termine. Lo ha confermato la Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici, riunita da una settimana all'Unesco di Parigi. Gli esperti dei 110 Paesi, sui 132 dell'organizzazione Onu, presenti ai lavori vogliono tuttavia continuare a nutrire un briciolo di speranza: evitare il peggio, avvertono, è ancora possibile, a condizione di porre fine all'eccessivo sfruttamento del pianeta terra. "La salute degli ecosistemi da cui dipendiamo, come tutte le altre specie, peggiora in modo più rapido che mai", sintetizza il presidente della piattaforma intergovernativa, Robert Watson, spiegando che il pianeta sta erodendo "le fondamenta stessa delle sue economie, dei mezzi di sussistenza, la sicurezza alimentare, la salute e la qualità di vita nel mondo intero". "Non è troppo tardi per agire, ma solo se si comincia a farlo adesso a tutti i livelli, locale e mondiale", ha aggiunto, rivolgendosi ai governi e ai cittadini di tutto il pianeta.