Coronavirus, oltre 4'000 decessi registrati in Spagna 26 marzo 2020 - 21:14 La pandemia di coronavirus ha fatto più di 4'000 morti in Spagna, dove gli ospedali faticano a gestire l'enorme afflusso di pazienti. Dopo l'Italia, la Spagna è il secondo Paese più colpito in Europa dalla pandemia di coronavirus. Sono 56'188 i casi di contagio mentre il numero dei morti nelle ultime 24 ore è 655, in crescita del 19%. Il giorno prima erano stati invece registrati 738 decessi. Gli esperti sperano che il picco dei contagi nel Paese verrà raggiunto entro la fine della settimana. Solo nella regione di Madrid si contano più della metà delle vittime (2'090), davanti alla Catalogna (672). Il numero di persone dichiarate guarite dal virus è di poco più di 7'000 persone. Situazione drammatica negli ospedali Con l'avanzare della pandemia gli ospedali faticano a gestire tutti i pazienti, 3'679 dei quali, affetti dal coronavirus, sono nei reparti di terapia intensiva. Come i colleghi del nord Italia anche i medici spagnoli devono prendere decisioni molto difficili. Interpellata dall'agenzia afp la pediatra Sara Chinchilla, che lavora in un ospedale di Mostoles, vicino a Madrid, descrive una situazione drammatica. "Ho cinque pazienti per un solo letto. Devo scegliere. Persone che si potrebbero salvare stanno morendo perché non possono essere ricoverate nel reparto di cure intensive", spiega, sottolineando che quello che manca sono soprattutto gli apparecchi per la respirazione assistita: "potremmo salvare molte vite se ne avessimo di più". Per ottenere questo genere di apparecchiatura, ma anche mascherina sanitarie e test "stiamo combattendo una vera guerra", ha detto la portavoce del governo spagnolo Maria Jesus Montero interpellata dal canale Telecinco. "Tutti i Paesi stanno combattendo per mettere al sicuro la produzione domestica, stanno combattendo per ottenere materiale dalla Cina", ha aggiunto. Madrid ha ordinato 432 milioni di euro di prodotti sanitari dalla Cina, ha chiesto aiuto alla NATO e domandato alle fabbriche di adattare la produzione in modo da essere meno dipendente dalle importazioni.