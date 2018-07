Jimi e la sua band -gli Experience, appunto- suonarono a Roma, Bologna e Milano, dove il concerto si tenne al Piper Club, che si trovava in spazi adiacenti alla triennale. Non esistono filmati né registrazioni delle serate; solo le testimonianze di chi c'era.

Allestita alla Triennale di Milano, la mostra si intitola 'Hei Jimi, The Italian Experience 1968'. Curata da Enzo Gentile e Roberto Crema, è scaturita da foto, articoli, biglietti e altro materiale che i due hanno raccolto per il quasi omonimo libro 'Hendrix 68, The Italian Experience".

Il 1968 fu anche l'anno del primo e unico tour di Jimi Hendrix in Italia. Il chitarrista statunitense si esibì in tre date, di cui una in un locale minuscolo, con il pubblico schiacciato contro il palco. Un evento che oggi merita un libro e una mostra.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

1968, l'anno di Jimi Hendrix in Italia 21 maggio 2018 - 21:00 Il 1968 fu anche l'anno del primo e unico tour di Jimi Hendrix in Italia. Il chitarrista statunitense si esibì in tre date, di cui una in un locale minuscolo, con il pubblico schiacciato contro il palco. Un evento che oggi merita un libro e una mostra. Allestita alla Triennale di Milano, la mostra si intitola 'Hei Jimi, The Italian Experience 1968'. Curata da Enzo Gentile e Roberto Crema, è scaturita da foto, articoli, biglietti e altro materiale che i due hanno raccolto per il quasi omonimo libro 'Hendrix 68, The Italian Experience". Jimi e la sua band -gli Experience, appunto- suonarono a Roma, Bologna e Milano, dove il concerto si tenne al Piper Club, che si trovava in spazi adiacenti alla triennale. Non esistono filmati né registrazioni delle serate; solo le testimonianze di chi c'era. Come quella del cantautore Eugenio Finardi, intervistato nel servizio [video sopra], insieme al co-curatore Roberto Crema. La mostra, inaugurata giovedì 17, resta aperta fino al 3 giugno.