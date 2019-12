Se i fondi saranno accantonati per affrontare periodi meno rosei in futuro o se gli assicurati potranno partecipare ai guadagni sarà una decisione che dovrà prendere ogni singola cassa pensione.

Un anno straordinario per le borse 30 dicembre 2019 - 21:01 Nonostante un lunedì marcato dal segno negativo, il mercato finanziario svizzero sta chiudendo un anno stellare. Questo potrebbe tradursi anche in buone notizie per lavoratori e pensionati. Malgrado il trend negativo di questo lunedì 30 dicembre (l'indice principale Swiss Market Index SMI ha chiuso in flessione a meno 1,06%), la Borsa svizzera ha raggiunto nel corso dell'anno nuovi record storici: da gennaio l'indice SMI registra un'impennata di oltre il 27%. Per l'indice complessivo SPI la progressione è stata del 31%. Ma il 2019 è stato un anno molto positivo e di picchi storici un po' ovunque e questo nonostante le inquietudini legate al leggero rallentamento della crescita economica globale e alle tensioni commerciali, prima fra tutte quella tra Cina e Stati Uniti . Negli USA, ad esempio, l'indice dei principali titoli tecnologici della borsa americana NASDAQ ha registrato quest'anno una progressione del 35%. Tornando in Svizzera, questo trend è un'ottima notizia per le casse pensioni. Circa un terzo dei contributi pensionistici versati in Svizzera viene infatti investito. +La pensione resta la principale preoccupazione degli svizzeri+ Se i fondi saranno accantonati per affrontare periodi meno rosei in futuro o se gli assicurati potranno partecipare ai guadagni sarà una decisione che dovrà prendere ogni singola cassa pensione. Nel servizio della Radiotelevisione svizzera le considerazioni di Christoph Rieter - direttore della cassa pensione della Migros e membro della direzione dell’associazione mantello degli istituti di previdenza professionale e quella di Gabriela Medici, esperta di previdenza dell'Unione sindacale svizzera USS.